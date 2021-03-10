В Донбассе возобновились бои

https://static.news.ru/photo/1a82f790-81b2-11eb-aaf4-96000091f725_660.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) возобновилось вооружённое противостояние между силами Народной милиции и украинской армией. Об этом рассказал бывший официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

Бои ведутся в посёлке Михайловка. ВСУ применяют стрелковое оружие и гранатомёты. По словам местных жителей, «много пуль рикошетит от стен домов», — написал он в своём Telegram-канале.

Марченко также сделал акцент на том, что в зоне обстрела находится действующая школа.

Ранее замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал мирное разрешение конфликта в Донбассе нереальной фантазией президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, рейтинг Зеленского падает на фоне невыполненного обещания урегулировать ситуацию в регионе, а попытки решить проблему больше похожи на судорожные потуги «изобразить то, чего, скорее всего, на самом деле нет».

Как писал NEWS.ru, представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские СМИ начали кампанию по обоснованию «вторжения» на территорию ДНР и ЛНР. Они публикуют материалы, обвиняющие Россию в подготовке провокаций в Донбассе для отправки миротворческого контингента и необходимости «молниеносной реакции» Киева с целью предотвращения подобного сценария.