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Украинские информационные ресурсы начали кампанию по обоснованию «вторжения» на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Сайты публикуют материалы, обвиняющих РФ в подготовке провокаций в Донбассе для отправки миротворческого контингента, рассказал в социальных сетях представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, в статьях говорится о «молниеносной реакции» Киева для недопущения подобного сценария. Он уверен, что руководство Украины хочет сыграть на опережение и предотвратить вмешательство Кремля в ситуацию в регионе. Безсонов считает, что ВСУ готовы к эскалации конфликта.

Только украинская сторона не понимает, что Россия в любом случае придёт на помощь, другой альтернативы у неё нет по ряду причин, — написал Безсонов в своём Telegram-канале.

Несмотря на это, в РФ ряд экспертов, которых нельзя упрекнуть в отсутствии патриотизма, указали на возросшую мощь армии Украины и концентрацию ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Например, Алексей Леонков обратил внимание на участок территории между Мариуполем и границей РФ, где украинский прорыв может увенчаться успехом, пишет «Московский комсомолец».

Заявление киевских властей о готовности урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путём — часть внутриполитической кампании лидера Украины Владимира Зеленского, его фантазиями, не имеющими ничего общего с реальной политикой. ФРГ и Франция не анонсировали никакого плана, рассказал журналистам замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. Накануне руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал проект мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ предложили Париж и Берлин, теперь его должны одобрить в Москве.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подано 10,5 тысячи жалоб против Украины. Из них 8 тысяч — из Крыма и Донбасса. Об этом рассказал замглавы Минюста Украины — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.