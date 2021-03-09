В Киеве ждут одобрения Москвой плана урегулирования конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/86dc2f04-8128-11eb-a085-96000091f725_660.jpg Андрей Ермак Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ был предложен Парижем и Берлином, теперь его должна одобрить Москва.

Своё заявление Ермак сделал в ходе онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год», сообщает «Укринформ».

Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска» (минских соглашений), соответствует нормам международного права, — отметил глава офиса президента.

Ермак назвал предложения, содержащиеся в документе, «очень мощным шагом» со стороны Франции и Германии. По его мнению, через неделю-две, на видеоконференции в «нормандском формате», план должен стать «предметом мощного обсуждения».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия планирует военную провокацию в Донбассе, чтобы ввести на территорию своих миротворцев. Об этом заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш. По его словам, Москва хочет «законсервировать» конфликт по абхазскому образцу, а цель провокации — сделать невыгодными немецко-французские предложения по его прекращению.