Украина заявила о планах РФ ввести миротворцев в Донбасс

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Представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Россия планирует военную провокацию в Донбассе, чтобы ввести на территорию своих миротворцев.

По его словам, таким образом Москва хочет «законсервировать» конфликт на этой территории по абхазскому образцу.

Недовольные ситуацией в Нормандской четвёрке и видя, что теряют инициативу, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — NEWS.ru) «российских миротворцев», — написал он в Facebook.

Он уверен, что цель провокации — сделать невыгодными немецко-французские предложения по прекращению конфликта.

Это позволит России переформатировать регион в военную базу под видом обезлюдевших «ДНР»-«ЛНР» и возможности возобновления военных действий в любой нужный Москве момент, — добавил он.

Гармаш считает, что также Россия может готовить оборонительные рубежи на случай успешного наступления украинской армии.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов, писал NEWS.ru.