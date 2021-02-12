Путин уверил, что Россия не бросит Донбасс

https://static.news.ru/photo/e178d5fa-6e42-11eb-80a1-96000091f725_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях.

Фрагмент эмоционального выступления российского лидера на виртуальной встрече показали в эфире телеканала «Россия 24».

Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что, — отметил Путин.

Президент пояснил, что у него перед глазами стоят люди, получившие в Донбассе травмы и увечья. При этом он напомнил руководителям СМИ, что «на наших с вами плечах» лежит огромная ответственность за страну. Путин подчеркнул, что «мы должны подумать о последствиях» любого шага прежде, чем принимать решение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти РФ обнародуют небольшие выдержки из закрытого разговора президента РФ Владимира Путина с главредами ведущих российских СМИ. Например, станет открытым комментарий политика по Донбассу, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. Он опроверг информацию о том, что Путин сказал, что вопрос Донбасса в РФ должен быть принят с учётом интересов всех россиян.