Мирное урегулирование в Донбассе назвали нереальной фантазией Зеленского

https://static.news.ru/photo/88675d44-8173-11eb-929a-96000091f725_660.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Заявление киевских властей о готовности урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путём — часть внутриполитической кампании лидера Украины Владимира Зеленского, его фантазиями, не имеющими ничего общего с реальной политикой. ФРГ и Франция не анонсировали никакого плана, рассказал журналистам замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Накануне руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал проект мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ предложили Париж и Берлин, теперь его должны одобрить в Москве.

Где этот план Германии и Франции? Он опубликован? Нет. Он анонсирован лидерами Германии и Франции? Нет. Он вообще существует? И что, собственно говоря, дорабатывал Зеленский? Если он не опубликован и не анонсирован, он что, разрабатывался втайне от всех? <...> Зеленский явно ведёт внутриполитическую кампанию, направленную на внутреннюю аудиторию, но при этом ставит в неудобное положение лидеров других стран, которые не в курсе этого плана, — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, рейтинг Зеленского падает на фоне невыполненного обещания урегулировать ситуацию на Донбассе, а попытки решить проблему больше похожи на судорожные потуги «изобразить то, чего, скорее всего, на самом деле нет».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия планирует военную провокацию в Донбассе, чтобы ввести на территорию своих миротворцев. Об этом заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш. По его словам, Москва хочет «законсервировать» конфликт по абхазскому образцу, а цель провокации — сделать невыгодными немецко-французские предложения по его прекращению.