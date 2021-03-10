Крымчане и жители Донбасса подали в ЕСПЧ тысячи жалоб на Украину

https://static.news.ru/photo/62502236-8190-11eb-8516-96000091f725_660.jpg Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) Фото: Violetta Kuhn/dpa/Global Look Press

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подано 10,5 тысячи жалоб против Украины. Из них 8 тысяч — из Крыма и Донбасса. Об этом рассказал замглавы Минюста Украины — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Из этих восьми тысяч семь тысяч поданы из Донбасса. И из них шесть тысяч — жалобы исключительно против Украины, — цитирует его РИА Новости.

Лищина отметил, что из всех этих жалоб ему известно содержание только двух. Они касались выплаты пенсий Украиной и разрушения жилья во время обстрелов.

По словам замминистра, в ведомстве подозревают, что жителей неподконтрольных Киеву территорий могли подтолкнуть к массовой подаче жалоб против Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал мирное урегулирование ситуации в Донбассе нереальной фантазией президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, рейтинг Зеленского падает на фоне невыполненного обещания урегулировать ситуацию в Донбассе, а попытки решить проблему больше похожи на судорожные потуги «изобразить то, чего, скорее всего, на самом деле нет».