ЛНР заявила о ликвидации огневых позиций украинских военных

https://static.news.ru/photo/fc9fd84e-81be-11eb-8ed7-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Офицер пресс-службы Народной милиции непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что силовики смогли уничтожить огневые позиции украинских военных.

По информации ведомства самопровозглашённого государства, обстрел вёлся с территории, контролируемой Украиной.

В связи с повышенной огневой активностью противника и ранением нашего военнослужащего, а также для недопущения жертв среди мирного населения защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населённого пункта Катериновка (находится под контролем официальных украинских властей. — NEWS.ru), — сказал он.

По его словам, украинцы стреляли из оружия, запрещённого Минскими соглашениями. Также он отверг заявления Украины о нарушении режима прекращения огня со стороны ЛНР, передаёт РИА Новости.

Страны Евросоюза и США, поставляющие летальное вооружение Вооружённым силам Украины, которые систематически и целенаправленно обстреливают жилые посёлки и дома граждан республик, напрямую финансируют и поощряют террористические действия Украины против мирных жителей Донбасса, — сказал Филипоненко.

Ранее NEWS.ru писал, что в ЛНР возобновилось вооружённое противостояние между ВСУ и силами Народной милиции. Бывший представитель ведомства Андрей Марчко заявил, что украинские военные применяют стрелковое оружие и гранатомёты. В зоне обстрела находится действующая школа, местные жители сообщают, что много пуль отлетает рикошетом от стен домов.

При этом Вооружённые силы Украины сообщил, что силовики ЛНР и ДНР начали массированный обстрел позиций ВСУ на линии соприкосновения. Они зафиксировали 21 случай нарушения перемирия за последние стуки. Военные непризнанных республик обстреливали украинских солдат из миномётов, крупнокалиберных пулемётов и гранатомётов.