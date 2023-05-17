Политолог объяснил, почему Орбан единственный настоящий политик на Западе Политолог Колташов назвал интерес к развитию страны отличием Орбана от других политиков Запада

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным настоящим политиком на Западе, так как только он проявляет интерес к развитию страны, которой управляет, считает политолог Виктор Колташов. В разговоре с «Народными Новостями» эксперт отметил, что Орбан маневрирует между Россией и США и не боится дерзко спорить с Брюсселем.

Политиком может считаться Виктор Орбан во главе Венгрии, который руководствуется некой логикой развития венгерской экономики, в связи с этим он маневрирует: с Россией он не ругается и с американцами-республиканцами он не ругается, то есть он осуществляет такие маневры. С Брюсселем он спорит дерзко — вот это политик, — пояснил политолог.

Эксперт отметил, что политика остальных европейских лидеров направлена на обеспечение интересов Вашингтона, а не собственных народов. По его словам, для этого они используют пропаганду, коррупцию и бюрократизм. Сами европейцы при этом начинают заявлять о своем несогласии с политикой Евросоюза. Они требуют перестать поддерживать Киев и уделить внимание внутренним проблемам.

Политолог уточняет, что представителей ЕС вероятные протесты мало волнуют. Колташов уверен, что поддержка Вашингтона становится для европейских лидеров гарантом безопасности. Они не сомневаются, что при народных волнениях смогут оставить Европу и переехать в США.

Депутат ГД Алексей Чепа ранее назвал блокировку Венгрией выделения Евросоюзом нового транша помощи Украине в €500 млн показателем взвешенного подхода Будапешта. По его словам, Орбану удается принимать такие решения даже при колоссальном давлении Запада и США.