Полиция Молдавии не признала закон парламента Гагаузии о георгиевской ленте

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Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернауцану прокомментировал принятый в Гагаузии закон, разрешающий использование георгиевской ленточки на территории автономного образования. По его словам, которые приводит Sputnik Молдавия, полиция будет руководствоваться законом, одобренным парламентом республики, а не положением, принятым Народным собранием Гагаузии. Поэтому полицейские будут привлекать к ответственности людей с георгиевской лентой.

Закон, утверждённый парламентом Молдовы — базовый акт, который является основанием для его применения полицией. Я не буду давать оценку акту, одобренному Народным собранием АТО Гагаузия, для этого есть другие ответственные компетентные органы, но мы будем применять закон, одобренный парламентом, — сказал он.

3 мая на территории Гагаузии разрешили изготовление, хранение и использование георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с победой в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ подписала глава автономии Ирина Влах.

При этом в апреле парламент Молдавии принял закон о запрете георгиевской ленты в стране. Эту инициативу одобрили депутаты проевропейской Партии действия и солидарности, оппозиция тогда бойкотировала заседание. За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до $500) для физических лиц.

Президент республики Майя Санду, в свою очередь, подчеркнула, что георгиевская лента должна отправиться в «мусорное ведро истории», а её запрет в стране никак не мешает чтить павших за свободу Молдавии и отмечать в стране 9 Мая. Позже она пояснила, что георгиевская лента стала «символом войны», поэтому властям пришлось запретить её ради безопасности молдавского общества.