Санду назвала георгиевскую ленту «символом войны»

Фото Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что георгиевская лента стала «символом войны», поэтому властям Молдавии пришлось её запретить ради безопасности молдавского общества. Он отметила, что лента не была символом победы до 2009 года. По словам политика, власти страны не могли допустить, чтобы граждане Молдавии ходили с подобными символами по улицам городов, пишет РИА Новости.

Георгиевская лента не была символом победы до 2009 года. К сожалению, она стала символом войны, поэтому нужно было её запретить, — поделилась Санду.

ПО её словам, запрет никак не скажется на праздновании Дня Победы. Она подчеркнула, что чтить память людей, которые отдали жизнь за мир, необходимо.

Глава правовой секции постпредства РФ в ООН Сергей Леонидченко ранее заявил, что виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных киевскому режиму, будут наказаны, а денацификация Украины будет завершена. Он рассказал про секретный объект СБУ в аэропорту Мариуполя, где устраивались пытки. По словам дипломата, украинцы создали это место в 2014 году после того, как националисты заняли Мариуполь. Он добавил, что центр циничным образом именовался «библиотекой», так как неонацисты называли удерживаемых там простых мирных граждан «книгами».