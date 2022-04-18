В Молдавии призвали отправить георгиевскую ленту в «мусорное ведро истории»

Молдавский президент Майя Санду заявила, что георгиевская лента должна отправится в «мусорное ведро истории», слова политика приводит РИА Новости. По словам Санду, запрет на георгиевские ленты никак не мешает чтить павших за свободу Молдавии и отмечает в стране 9 мая.

Символы меняют свое значение в зависимости от контекста, сегодня эти символы говорят не о войне, которая была 70 лет назад, они ассоциируются с событиями на Украине. Никто никому не запрещает праздновать 9 мая, наоборот, мы должны чтить и хранить память об этой войне, — сказала президент.

Ранее стало известно, что в Молдавии местных жителей и гостей страны также начнут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Отмечается, что за поправки к законопроекту, запрещающему георгиевскую ленту, проголосовали 53 парламентария.

12 апреля депутаты оппозиционного БКС парламента Молдавии в Конституционном суде оспорили законодательные поправки, запрещающие ношение георгиевской ленты. Парламентарий Адриан Лебедински после обращения в суд заявил журналистам, что такого рода поправки противоречат конституции страны, которая гарантирует свободу мнений и публичного выражения. Он подчеркнул, что в Молдавии чтят память о подвиге советских солдат и широко отмечают День Победы.

19 апреля подобный запрет был одобрен парламентом Литвы.