В Гагаузской автономии Молдавии разрешили георгиевскую ленту

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гагаузии (автономное территориальное образование в Молдавии) разрешили ношение георгиевской ленты, сообщается на сайте местной администрации. Соответствующий документ 3 мая подписала глава автономии Ирина Влах. Ранее в Молдавии ввели штрафы за демонстрацию георгиевской ленты, а президент республики Майя Санду призвала отправить этот символ победы в «мусорное ведро истории».

На территории Гагаузии разрешается изготовление, хранение и использование георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с победой в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что этот закон устанавливает в Гагаузии проведение патриотических мероприятий в целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны.

14 апреля председатель молдавского парламента Игорь Гросу сообщил о том, что в окончательном чтении за поправки к законопроекту, запрещающему георгиевскую ленту, проголосовали 53 парламентария. Таким образом местных жителей и гостей страны начнут штрафовать за этот атрибут.

Ранее парламент Молдавии в первом чтении одобрил поправки к нескольким законам, которые запрещают в стране показ советских фильмов о Первой и Второй мировых войнах, ношение георгиевской ленточки, а также ретрансляцию новостей и аналитики из России. Несмотря на протест депутатов Блока коммунистов-социалистов (БКС), которые сперва заблокировали трибуны, а потом и вовсе покинули зал, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), обладающая большинством в парламенте, всё равно проголосовала за принятие поправок.

Затем депутаты БКС попытались оспорить это решение в Конституционном суде. Парламентарий Адриан Лебедински после обращения в суд заявил журналистам, что такого рода поправки противоречат конституции страны, которая гарантирует свободу мнений и публичного выражения. Он подчеркнул, что в Молдавии чтят память о подвиге советских солдат и широко отмечают День Победы.

Президент республики Майя Санду, в свою очередь, подчеркнула, что георгиевская лента должна отправиться в «мусорное ведро истории», а её запрет в стране никак не мешает чтить павших за свободу Молдавии и отмечать в стране 9 Мая. Позже она пояснила, что георгиевская лента стала «символом войны», поэтому властям пришлось запретить её ради безопасности молдавского общества.