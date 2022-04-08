Улетят журавли: в Молдавии поставили под сомнение символы Победы

Парламент Республики Молдова (РМ) в первом чтении одобрил поправки к нескольким законам, которые чуть было не спровоцировали кризис в работе законодательного органа и уже вызвали резонанс в обществе. Согласно документу, в стране планируется ввести запрет на показ советских фильмов о Первой и Второй мировых войнах, ношение георгиевской ленточки, ретрансляцию новостей и аналитики из России. По информации депутатов-социалистов и коммунистов, на очереди запрет празднования 9 Мая — Дня Победы. О том, как были восприняты эти парламентские инициативы, — в материале NEWS.ru.

Во время заседания депутаты Блока коммунистов-социалистов (БКС) сперва заблокировали трибуны, а потом и вовсе покинули зал в знак протеста. Но правоцентристская фракция партии «Действие и солидарность» (ПДС), обладающая большинством в парламенте, всё равно проголосовала за принятие неоднозначных предложений.

«Запретительные поправки» не случайно появились за месяц до Дня Победы. Этот праздник традиционно широко отмечается в республике, но особый размах он приобретал при правлении бывшего члена Политбюро ЦК КПСС Петра Лучинского (годы президентства в РМ — 1997–2001), коммуниста Владимира Воронина (2001–2009) и социалиста Игоря Додона (2016–2020). «Левые» президенты часто возглавляли праздничное шествие, вместе с ветеранами возлагали цветы к Вечному огню в Кишинёве.

Президент Молдавии Игорь Додон (в центре) участвует в акции «Бессмертный полк» в Кишинёве Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Пришедшая к власти в декабре 2020 года Майя Санду, будучи сторонником евроинтеграции и вступления страны в Евросоюз, к советским праздникам и символам уже относится более чем сдержано. И мало кто удивился, что парламент в преддверии праздника вывалил чуть ли не пакетом «запретительные поправки».

Ветеранские организации Молдавии начали с пятницы, 8 апреля, акции протеста против таких решений депутатов, рассказал NEWS.ru председатель Совета ветеранов Кишинёва Юрий Ерёмин.

Накануне заседания парламента, в среду, его председатель [Игорь Гроссу] заявил по республиканскому ТВ, что внесены предложения по запрету георгиевской ленты и Дня Победы. В нашей недавней истории уже отменяли и праздник [в 2020 году из-за пандемии ], и ленту. Всё равно мы будем его отмечать! Пойдём к мемориалам, проведём митинги, возложим цветы. Пока законопроект прошёл первое чтение, со дня на день ожидается второе. Но мы негодуем. Прозападный президент ведёт страну к деградации — социальных улучшений нет, но антироссийских настроений во власти много, — сказал собеседник интернет-издания.

По словам Юрия Ерёмина, ветераны стали инициаторами акций протеста в стране и намерены проводить их до полного снятия запретов.

Власти опасаются, что масштабное празднование в Молдавии 9 Мая с использованием георгиевской ленточки и других символов, имеющих отношение к России, создаст негативное отношение у Запада, предположил экс-депутат парламента, председатель молдавской общественной организации «Воевод» Николай Паскару.

Ведь наша страна находится между Украиной и Европейским союзом. Поэтому они будут и дальше закрывать телеканалы, пытаться всё запрещать. Уже они хотели лет десять назад объявить 8 мая Днём Европы и переключить внимание людей с 9 на 8 мая. Но не получилось. Не думаю, что сейчас получится — огромная часть общества за этот праздник. Молдавский электорат делится на две части — та половина, которая голосовала за социалиста Додона, настроена дружелюбно к России, она за дипломатический процесс, а не за разрыв. Наша страна — это территория мира. Мы понимаем, что сейчас наши рекомендации ни России, ни Украине не нужны. Братья-славяне всё равно в итоге найдут общий язык, помирятся, а мы как будем выглядеть? Николай Паскару лидер молдавской общественной организации «Воевод» лидер молдавской общественной организации «Воевод»

Артём Соболев/NEWS.ru

Парламентское большинство также проголосовало за запрет демонстраций советских фильмов — если президент подпишет закон до 9 мая, то нынешний праздник уже пройдёт без многих полюбившихся многим поколениям военных картин. Депутат-социалист Адела Рэйляну на заседании парламента в четверг привела в пример фильм «Летят журавли». Картина рассказывает о судьбе двух молодых людей — Бориса Бороздина и его невесты Вероники. Их война разлучила навсегда. Вместе с радостной вестью о победе Вероника получила известие о гибели своего возлюбленного. В 1958 году фильм режиссёра Михаила Калатозова по сценарию Виктора Розова не оставил равнодушными даже членов жюри фестиваля в Каннах, присудивших ему Гран-при. Депутат-социалист удивилась: «Такое произведение вписывается в фильм военного содержания?» На что получила хладнокровный ответ председателя комиссии по культуре, образованию и СМИ Лилианы Николаеску-Онофрей: «К сожалению...»

В депутатских поправках к статье 7 Кодекса аудиовизуальных медиауслуг РМ говорится: «Фильмы военного содержания, произведённые государством, не подписавшим Европейскую конвенцию, не могут транслироваться аудиовизуальными медиасервисами». Россия находится в числе стран, которые такую конвенцию не подписали .

Запреты на трансляцию российского ТВ и другие антироссийские ограничения в Молдавии появились ещё в 2014 году, но через несколько лет значительно ослабли, напомнил в беседе с NEWS.ru Николай Паскару.

Очень жёсткие поначалу были запреты. А в 2016 году президентом стал Игорь Додон, и если бы не он, в нашей стране уже не было бы давно ни праздника 9 Мая, ни российского ТВ, ни других медиа. Придя во власть, Додон наладил связи с Россией — появились бизнес-сообщества, межпартийное сотрудничество. Но в последние полтора года, во время выборов, Запад стал сильно вмешиваться в нашу политическую жизнь. В результате впервые за 15 лет парламентское большинство стало прозападным. Теперь оно принимает, что хочет, не считаясь с оппозицией, — отметил экс-депутат парламента РМ.

Участники шествия «Бессмертный полк» в Кишинёве Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

На взгляд Николая Паскару, парламентское большинство приступило к «запретительным поправкам» не столько в преддверии 9 Мая, сколько после того, как Москва в ходе спецоперации отвела свои воинские подразделения от Киева и прекратила наступление на Николаев и Одессу, от которых до Молдавии не более двухсот километров. Тон прозападных депутатов в парламенте РМ стал после этого меняться на более радикальный.

По словам эксперта, молдавское общество, в отличие от парламента, не намерено мириться с ультимативным требованием Запада определиться, на чьей стороне оно находится в столь сложное время глобального кризиса. Молдаване по-прежнему чувствуют себя наследниками равных отношений с бывшими советскими республиками, как и наследниками общих праздников СССР, среди которых День Победы — самый главный.