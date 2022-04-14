В Молдавии начнут штрафовать за георгиевские ленты

В Молдавии местных жителей и гостей страны начнут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя парламента Игоря Гросу, за поправки к законопроекту, запрещающему георгиевскую ленту, проголосовали 53 парламентария.

Проект закона № 15 от 20.01.2022 года о поправках в кодекс о правонарушениях был утверждён 53 голосами в окончательном чтении, — заявил Гросу.

Он уточнил, что поправки были утверждены в рамках третьего чтения депутатами проевропейской партии «Действие и солидарность».

8 апреля парламент Молдавии в первом чтении одобрил поправки к нескольким законам, которые запрещают в стране показ советских фильмов о Первой и Второй мировых войнах, ношение георгиевской ленточки, а также ретрансляцию новостей и аналитики из России. Несмотря на протест депутатов Блока коммунистов-социалистов (БКС), которые сперва заблокировали трибуны, а потом и вовсе покинули зал, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), обладающая большинством в парламенте, всё равно проголосовала за принятие поправок.