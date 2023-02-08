Подпольщики рассказали о методах призыва в ВСУ РИА Новости: подпольщик Николаева рассказал, что при мобилизации в ВСУ простреливают ноги

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подпольщики украинского города Николаев заявили, что при мобилизации горожан в ВСУ применяются жесткие методы. Для «отлова» мужчин силовики могут перекрыть рынок, или прострелить ноги отцу призывника, рассказал один из них РИА Новости.

Случай был в [Николаевской] области — отец защищал своего сына, которого засовывали в «бусик» (микроавтобус силовиков. — NEWS.ru), — типа мобилизация. Ему (отцу. — NEWS.ru) взяли и прострелили ноги — и уехали, — отметил подпольщик.

Он также рассказал о перекрытом заводе «Заря», где повестки вручили всем сотрудникам. По его словам, до этого начальство обзвонило рабочих, сообщив о срочном заказе и приказав явиться на завод.

Подпольщик объяснил, почему долго не выходил на связь. По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) активизировала работу против пророссийского подполья. Силовики приходили с обыском к одному из активистов, позже его призвали в армию. Самому подпольщику пришлось перестать снимать материалы.

Ранее координатор подполья в украинском Николаеве Сергей Лебедев заявил, что жителям города выдают повестки с печатями от ликвидированного военкомата. Это чревато проблемами из-за статуса военнослужащего при запросе каких-либо компенсаций или выплат при ранениях или гибели, отметил он.