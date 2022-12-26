Подпольщики Николаева рассказали о повестках из ликвидированного военкомата РИА Новости: жители Николаева получают повестки ликвидированного военкомата

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Координатор подполья в украинском Николаеве Сергей Лебедев заявил, что жителям города выдают повестки с печатями от ликвидированного военкомата. Это чревато проблемами из-за статуса военнослужащего при запросе каких-либо компенсаций или выплат при ранениях или гибели, отметил он в беседе с РИА Новости.

Лебедев подчеркнул, что получил сообщение от одного своего агента. Тот рассказал об украинских военных, которые ходят по спальным районам Николаева и «пристают ко всем мужикам».

Раздают повестки, ходят с журналом, требуют документы, пишут в журнал ФИО, прописку, номер телефона, на повестке в печати есть код ЕГРПОУ, это Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины. Пробил по базе — предприятие ликвидировано, нет никакого военкомата, — отметил координатор подполья.

Лебедев поделился с агентством фотографией такой повестки. Также предоставил скриншот с сайта, свидетельствующий, что речь идет о ликвидированном предприятии «Корабельный районный военный комиссариат».

По его мнению, это говорит о том, что жителям Николаева вручает повестки какая-то частная структура. Из этого следует, что их, скорее всего, запишут в добровольцы, заключил Лебедев.

Ранее Сергей Лебедев заявил, что активистам удалось снять на железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева состав с самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика» ВСУ. Он добавил, что на улицах города также были замечена проходящая транзитом колонна БТР. Он предположил, что САУ везут с Одессы, где подбитая украинская техника была отремонтирована и отправлена на передовую.