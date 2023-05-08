Подпольщик сообщил, что в Николаеве мобилизуют мужчин без разбора РИА Новости: в Николаеве забирают в пункты мобилизации всех мужчин подряд

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Представители украинских властей в Николаеве забирают в пункты мобилизации всех мужчин без разбора, рассказал РИА Новости активист городского подполья. По его словам, в Николаеве мало кто хочет оправиться на передовую.

Большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно по несколько сотен простых парней гибнут на передовой за киевский режим, — подчеркнул подпольщик.

Он добавил, что некоторые представители нацбатальонов в это время ездят с иностранными наемниками за продуктами в супермаркеты и снимают видео для социальных сетей.

Также подпольщик обратился к женщинам города, призвав их помогать своим мужчинам избежать мобилизации. Он предупредил, что если николаевцы окажутся в плену, то останутся там навсегда, поскольку киевским властям они будут не нужны.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на Украине на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. 1 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проекты законов о продлении действия чрезвычайного положения в стране. Сроки продлены до 18 августа.