На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

Фото: Министерство обороны Украины

На Украине на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию, сообщил в Telegram депутат Верховной рады Ярослав Железняк. 1 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проекты законов о продлении действия чрезвычайного положения в стране.

Срок действия военного положения и мобилизации на Украине продлевается с 05:30 мск 20 мая 2023 года сроком на 90 суток, то есть до 18 августа 2023 года, — написал он.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что Зеленский не желает заканчивать конфликт, потому что боится за собственную жизнь. По его словам, пока продолжается спецоперация, глава государства относительно защищен украинской армией, ведущей боевые действия. Кроме того, Суконкин считает, что Зеленский не может принимать решения без согласования с Западом.

До этого бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что планирующееся контрнаступление ВСУ пришлось отложить из-за «бесконечных дождей». Арестович объяснил, что для прохождения танков нужен сухой грунт. По его словам, синоптики прогнозируют, что еще около двух недель будут идти дожди, а перед началом танковой операции нужно как минимум две-три недели «конкретно солнечной погоды».