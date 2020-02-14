https://static.news.ru/photo/a467200c-4fe1-11ea-92df-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Francois Mori/ТАСС

80-летний китайский турист с коронавирусной инфекцией скончался во Франции в субботу, 15 февраля. Это первый на территории Европы случай смерти от вызываемого вирусом COVID-2019 заболевания.

Об этом сообщает информагентство France-Presse со ссылкой на данные от Министерства здравоохранения Франции. Погибший гражданин Китая прибыл в Европу 16 января. 25 января его госпитализировали в больницу имени Мари Франсуа Ксавье Биша в Париже с симптомами коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, в самом Китае число заразившихся коронавирусом превышает 67 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более полутора тысяч человек, ещё свыше восьми тысяч выздоровели.

Как передавал NEWS.ru, 15 февраля первого носителя COVID-2019 выявили в Египте — причём внешних проявлений болезни у инфицированного человека не было.