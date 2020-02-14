80-летний китайский турист с коронавирусной инфекцией скончался во Франции в субботу, 15 февраля. Это первый на территории Европы случай смерти от вызываемого вирусом COVID-2019 заболевания.
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Согласно последним данным, в самом Китае число заразившихся коронавирусом превышает 67 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более полутора тысяч человек, ещё свыше восьми тысяч выздоровели.
Как передавал NEWS.ru, 15 февраля первого носителя COVID-2019 выявили в Египте — причём внешних проявлений болезни у инфицированного человека не было.
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