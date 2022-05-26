Пасечник: войска ЛНР взяли под контроль 95% территории республики

Вооруженные силы ЛНР смогли освободить и взять под контроль 95% территории республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе дискуссионной площадки форума всероссийской политической партии «Единая Россия» «Предпринимательство в новой экономической реальности» — «Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями». 25 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что более половины территории города Красный Лиман перешло под контроль республиканских сил.

На сегодняшний день территория ЛНР освобождена практически на 95% от украинских нацистских формирований, — сказал он.

Ранее 25 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что проведение референдума по вхождению в Россию имеет смысл только после выхода на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Он также отметил, что итоги референдума будут «очевидными».

Ранее в СМИ появилась информация, что осенью 2022 года в ДНР и ЛНР будут организованы референдумы о присоединении к России. Отмечается, что присоединение может состояться сразу же после подсчёта голосов.