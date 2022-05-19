СМИ: референдумы о присоединении ЛНР и ДНР к России пройдут осенью

Фото Alexander Rekun/Global Look Press

Осенью 2022 года в ДНР и ЛНР будут организованы референдумы о присоединении к России, передаёт «Украина.ру» со ссылкой на источник в правительстве одной из донбасских республик. Отмечается, что присоединение может состояться сразу же после подсчёта голосов.

Граждане ДНР и ЛНР, живущие в состоянии вооружённого конфликта уже 8 лет, конечно же, заслужили право на мир и достойную жизнь. Поэтому и в самой России есть понимание того, что уже в этом году Донбасс будет присоединен к Российской Федерации, — сообщает портал.

Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что регион станет субъектом Российской Федерации. На совещании с представителями муниципалитетов он сообщил, что уже утверждён расходный бюджет области в рублях, говорится в Telegram-канале администрации.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион взял курс на интеграцию в Россию и сворачивать с него не намерен. По его словам, возвращение области под контроль Украины исключено.