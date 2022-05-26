Пушилин рассказал об условиях для референдума в ДНР и ЛНР по вхождению в РФ Пушилин: референдум по вхождению в Россию возможен лишь после выхода на границы ДНР и ЛНР

Денис Пушилин / Фото Alexander Rekun/Global Look Press

Проведение референдума по вхождению в Россию имеет смысл только после выхода на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Он также отметил, что итоги референдума будут «очевидными».

Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему своё время, — сказал Пушилин.

Ранее в СМИ появилась информация, что осенью 2022 года в ДНР и ЛНР будут организованы референдумы о присоединении к России. Отмечается, что присоединение может состояться сразу же после подсчёта голосов.

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область после её полного освобождения от украинских националистов возьмёт курс на вхождение в состав РФ в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику. Чиновник отметил, что население абсолютно русское по ментальности.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Запорожской области Кирилл Стремоусов также рассказал, что Херсонская область не станет сворачивать с курса интеграции в состав России. По его словам, возвращение под контроль Украины исключено.