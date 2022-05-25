Власти Запорожской области объявили о желании войти в состав России

Фото Dmytro Smolyenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область после её полного освобождения от украинских националистов возьмёт курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику. Он отметил, что население абсолютно русское по ментальности, пишет РИА Новости.

Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Всё больше людей активно выступают за сближение с Россией, — поделился Рогов.

Он отметил, что путь интеграции и воссоединения региона с Россией будет обозначен после освобождения областного центра — город Запорожье. В настоящее время освобождены две трети области, заключил Рогов.

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов ранее заявил, что Херсонская область не станет сворачивать с курса интеграции в состав России. По его словам, возвращение под контроль Украины исключено. При этом он затруднился указать, сколько времени может занять подобный переход, однако объявил, что уже к концу 2022 года законодательная база региона будет подготовлена «для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации».