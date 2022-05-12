Власти Херсонской области объявили о желании войти в состав России Власти Херсонской области пообещали не сворачивать с курса интеграции с Россией

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Херсонская область не станет сворчивать с курса интеграции в состав России. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, возвращение под контроль Украины исключено.

Херсонская область взяла курс на интеграцию в Российскую Федерацию и не свернет с выбранного пути. Другого пути у нас нет, — сказал Стремоусов.

При этом он затруднился указать, сколько времени может занять подобный переход, однако объявил, что уже к концу 2022 года законодательная база региона будет подготовлена «для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации». Под контроль Украины область уже не вернётся, отметил представитель администрации.

Ранее депутат Госдумы, зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил о том, что присоединение Херсонской области к России является вопросом времени. Парламентарий добавил, что «история с так называемой Украиной только начинается», поэтому вхождение региона в состав РФ — дело не ближайших недель.

7 мая глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Херсонской области не осталось подконтрольных Украине органов власти, а её территория полностью освобождена от националистов. В тот же день Стремоусов пообещал, что регион предпримет шаги по вступлению в состав Российской Федерации.