Орбан поставил Зеленского на место после слов о вступлении Украины в ЕС

Орбан поставил Зеленского на место после слов о вступлении Украины в ЕС Орбан напомнил Зеленскому порядок вступления Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что условия вступления в Евросоюз определяют государства-члены, а не страна-кандидат. В соцсети X он прокомментировал призыв Киева назвать конкретные сроки присоединения республики к объединению.

Уважаемый господин президент! Вы на неверном пути. Вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты, — написал Орбан.

Ранее стало известно, что Брюссель активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Его можно назвать обратным расширением, так как он предусматривает принятие в блок государств на начальном этапе выполнения критериев для членства, а не на завершающем.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.RU отметил, что членство Украины в Евросоюзе не повлияет на победу России в противостоянии с Западом. По его словам, активные действия европейских сторонников Киева, направленные на затягивание украинского конфликта, в конечном счете не принесли желаемого стратегического результата.