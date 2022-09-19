ОП ДНР попросила Пушилина немедленно провести референдум ОП ДНР попросила Пушилина немедленно провести референдум о вхождении в состав России

Фото: РИА Новости

Представители общественной палаты (ОП) ДНР попросили главу республики Дениса Пушилина и Народный совет о немедленном проведении референдума по вхождению в состав России, передает РИА Новости. Глава ОП ДНР Александр Кофман в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что после присоединения Донбасса к РФ европейские государства, поддерживающие Киев, будут «участвовать в геноциде граждан Российской Федерации».

Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегла граница. Мы хотим вновь стать частью одной большой родины — России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о проведении референдума. Я обращаюсь к членам общественной палаты. Кто за? Кто против? Единогласно. Поздравляю! — сказал Кофман.

19 сентября также ОП ЛНР обратилась к Леониду Пасечнику с инициативой провести референдум о признании республики частью Российской Федерации. Активисты считают, что вхождение в состав России обеспечит безопасность республики и откроет новые возможности для возвращения к мирной жизни.

1 сентября стало известно, что в Кремле планируют провести референдумы в Донбассе и на подконтрольных РФ территориях Украины до конца осени. Власти исходят из двух перспектив организации плебисцитов: близкой и отдаленной. Первая подразумевает, что они пройдут в сентябре, вторая — в ноябре.