Норвегия снизит поставки газа в Британию из-за засухи Аналитик Солтведт: Норвегия не поставит необходимый Британии газ из-за засушливого лета

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Норвегия будет вынуждена снизить поставки газа в Британию из-за засушливого лета, заявил в интервью газете Express главный аналитик консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт. Низкий уровень воды в норвежских водоемах привел к тому, что в стране была остановлена работа нескольких гидроэлектростанций, отметил он. По этой причине в Норвегии пришлось использовать запасы газа, которые могли быть отправлены на экспорт.

В Норвегии слишком низкий уровень воды в некоторых водохранилищах из-за засушливого лета привел к остановкам гидроэлектростанций, <...> поэтому стране пришлось высвобождать собственные запасы газа, что означает сокращение экспортных поставок, — сказал Солтведт.

Энергетический кризис в Европе продолжает нарастать, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, потребители уже получают счета за ЖКХ, которые не в состоянии оплачивать.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что нынешний энергокризис вызван не удорожанием углеводородов, а продолжением их использования. В связи с этим руководство Евросоюза решило создать рынок водородного топлива, и на это будет выделено €3 млрд.