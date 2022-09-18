Новак рассказал о нарастании энергокризиса в Европе Новак: энергокризис в Европе только нарастает, а потребители в Европе уже не могут оплачивать счета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Энергетический кризис в Европе продолжает нарастать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, потребители уже получают счета за ЖКХ, которые не в состоянии оплачивать.

Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает, — заявил Новак.

Вице-премьер также прокомментировал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отправлять счета за свет и газ в Россию. По его словам, руководство ЕС может советовать что угодно, но европейцам от этого легче не станет.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что нынешний энергокризис вызван не удорожанием углеводородов, а продолжением их использования. В связи с этим руководство Евросоюза решило создать рынок водородного топлива, и на это будет выделено €3 млрд. По мнению экспертов, на то, чтобы водород стал рентабельным энергоресурсом, потребуется значительное количество времени.