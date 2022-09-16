Глава Еврокомиссии: Европа нашла альтернативу газу из России Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о создании рынка водородного топлива в Евросоюзе

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе хотят решить проблему энергетического кризиса с помощью выделение средств на создание рынка водородного топлива в ЕС. По её словам, для этих целей будет выделена сумма в 3 миллиарда евро. Глава ЕК отметила, что нынешний энергокризис вызван не удорожанием углеводородов, а продолжение их использования, пишут «Известия».

Мы создадим европейский банк водорода. 3 млрд евро пойдет на помощь в создании будущего рынка водорода. Причиной энергетического кризиса в ЕС является не подорожание углеводородов, а продолжение их использования, — рассказала фон дер Ляйен.

Она признала, что развитие рынка водорода затормаживают целый ряд нерешенных вопросов. Эксперты отмечают, что пройдет значительное время, прежде чем водород станет рентабельным энергоресурсом.

США не смогут увеличить поставки нефти и газа в Европу предстоящей зимой, написала ранее газета Financial Times со ссылкой на американских производителей сланцевого газа и нефти. Отмечается, что в настоящее время экспорт СПГ и нефти из Соединенных Штатов в европейские государства фактически достиг своего максимума. Эксперты связывают отказ от наращивания поставок с тем, что крупные производители придерживаются модели «меньше производства, больше прибыли».

Издание при этом указывает на безрезультатность попыток американского Министерства энергетики уговорить компании увеличить добычу энергоресурсов. В публикации сказано, что отчасти отказ также связан с решением инвесторов.