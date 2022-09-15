В США предупредили, что не смогут нарастить поставки газа и нефти в Европу Производители сланцевого газа в США признались, что не смогут нарастить поставки в ЕС

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

США не смогут увеличить поставки нефти и газа в Европу предстоящей зимой, пишет газета Financial Times со ссылкой на американских производителей сланцевого газа и нефти. Отмечается, что в настоящее время экспорт СПГ и нефти из Соединенных Штатов в европейские государства фактически достиг своего максимума. Эксперты связывают отказ от наращивания поставок с тем, что крупные производители придерживаются модели «меньше производства, больше прибыли».

США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти, — заявил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.

Издание при этом указывают на безрезультатность попыток американского Министерства энергетики уговорить компании увеличить добычу энергоресурсов. В публикации сказано, что отчасти отказ также связан с решением инвесторов.

Представители Еврокомиссии ранее подтвердили, что они пока не готовы внести предложение по введению потолка цен на российский газ, заявила ранее еврокомиссар Кадри Симсон. По ее словам, для решения этого вопроса потребуется дополнительная работа.