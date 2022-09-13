В Еврокомиссии отложили вопрос введения потолка цен на российский газ Еврокомиссар Симсон: ЕК не готова к введению потолка цен на российский газ

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Представители Еврокомиссии подтвердили, что они пока не готовы внести предложение по введению потолка цен на российский газ, заявила еврокомиссар Кадри Симсон в ходе выступления на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге. По ее словам, для решения этого вопроса потребуется дополнительная работа, сообщает ТАСС.

Что касается потолка цен на российский газ, Еврокомиссии необходимо проделать дополнительную работу для его оценки, — заявила Симсон.

Еврокомиссар отметила, что в эту среду, 14 сентября, ЕК представит окончательные предложения по борьбе с энергетическим кризисом. Туда войдет лимит на использование электричества в пиковые часы, а также специальные налоги на сверхприбыль генерирующих компаний.

8 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Меры, которые предложила глава ЕК, включают в себя установление потолка цен на российский газ, обязательные меры по сокращению спроса на электроэнергию; ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию из недорогих источников, налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе, получающих большие прибыли, и поддержка коммунальных компаний.