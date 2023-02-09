«Нет гребаных самолетов»: британский министр осадил Зеленского Британский министр заявил, что у страны нет самолетов, которые можно отправить Киеву

Фото: IMAGO/Thomas Bartilla

Eurofighter Typhoon

Один из членов кабинета министров Великобритании заявил, что у страны нет самолетов, которые можно было бы поставить Киеву, пишет газета inews. Он отметил, что отправка самолетов обойдется бюджету Британии в сотни миллионов фунтов стерлингов.

У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить, — заявил политик.

Ранее представители Королевских ВВС Великобритании выразили недовольство подготовкой украинских пилотов в своей стране и обсуждением возможных поставок Киеву истребителей из-за нехватки ресурсов для самих британцев. По данным СМИ, наиболее вероятна отправка на Украину истребителей Typhoon, однако эти самолеты годятся исключительно для подготовки военных и абсолютно непригодны для боевых действий. Что касается предоставления Киеву истребителей F-35, то этот вариант даже не может обсуждаться по причине их секретных технологий, стоимости и сложности обслуживания и логистики.

Глава Минобороны Соединенного Королевства ранее заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. По его словам, власти страны еще не приняли окончательного решения. Однако он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.