Британцев возмутило решение отправить истребители для «сдерживания» РФ

https://static.news.ru/photo/fbebd2e8-a0fd-11e9-aa62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com

Великобритания отправит в Румынию несколько истребителей Typhoon, которые помогут Украине в «сдерживании» России в Донбассе. Материал об этом выпустил британский таблоид Daily Mail. Британцы не особенно обрадовались этой новости, отметив, что этот конфликт их вообще не касается и не имеет отношения к стране.

Всего Королевские ВВС передадут шесть самолётов, которые будут патрулировать воздушное пространство в условиях обострения ситуации на востоке Украины.

Это не то противостояние, в которое Великобритания должна ввязываться, — считает пользователь MysticFred.

Также жители Великобритании отметили, что власти не должны идти на поводу у США. Если Штатам это нужно, пусть сами разгребают эту историю. «Мы не последовали за ними в то безумие, которое было во Вьетнаме, и мы не должны следовать за ними сейчас», — заявил комментатор.

Не увлекайся, Борис [Джонсон]. [Президент США Джо] Байден хочет только удобных особых отношений, — отметил Lidds.

Другие призвали премьера не влезать в украинские дрязги, потому что там «установили глобалистскую марионетку, которая бряцает оружием».

Ранее NEWS.ru писал, что «агрессивные действия», приписываемые России, станут проверкой отношения Запада к Киеву, заявил президент Украины Владимир Зеленский.