Зеленский заявил, что Россия проверит отношения Украины и Запада

https://static.news.ru/photo/276ec802-9c16-11eb-805f-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

«Агрессивные действия», приписываемые России, станут проверкой отношения Запада к Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

То, что они хотят сделать, это поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины, что они на самом деле не считают нас партнером. Это своего рода испытание, — заявил Зеленский в интервью журналу Time.

Ранее страны Запада неоднократно выражали обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны РФ. Так, Вашингтон заявил об «эскалации российской агрессии», которая выразилась в перемещениях российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что государство перемещает войска на собственной территории и по своему усмотрению, писал NEWS.ru.