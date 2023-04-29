«Нахальный тип»: в Сети удивились словам Зеленского о соседях Украины Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после слов о соседях Украины, запретивших ввоз зерна

Президент Украины Владимир Зеленский является нахальным типом, который пытается диктовать свои условия Европе, такое мнение выразили пользователи Twitter в ответ на осуждение Киевом запрета на ввоз украинского зерна со стороны стран-соседей и призыв к Евросовету найти выход из ситуации. Комментаторы напомнили, что в поставленной продукции было обнаружено повышенное содержание пестицидов.

Нам не нужны ваши продукты с повышенным содержанием пестицидов, спасибо, — написал один из пользователей.

Некоторые комментаторы задались риторическим вопросом о том, входит ли Украина в состав Евросоюза. Другие юзеры напомнили Зеленскому, что ЕС помогают его стране больше года.

Ранее Польша и Венгрия на фоне протестов фермеров приостановили импорт украинской сельскохозяйственной продукции.Аналогичное решение позже приняли Словакий и Болгария. При этом таможня Румынии сообщила, что начнет проверять все агропродовольственные товары с Украины, поскольку в них ранее был зафиксирован повышенный уровень пестицидов.

28 апреля Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал руководство ЕС вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины. По его словам, такие решения — грубое нарушение Соглашения об ассоциации и основополагающих договоров ЕС.