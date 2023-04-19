Власти одной из стран защитят граждан от некачественной продукции с Украины Румыния будет проверять все сельхозтовары с Украины после сведений о пестицидах в них

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Таможня Румынии начнет проверять все агропродовольственные товары с Украины, поскольку в них ранее был зафиксирован повышенный уровень пестицидов, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства. Новый порядок предусматривает отбор проб для качественного определения в соответствии с европейским законодательством на территории страны, а не в месте назначения, как это было ранее.

Решение было принято с учетом того, что в другой европейской стране были обнаружены уровни пестицидов выше предельно допустимого в ЕС, — сказано в сообщении.

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая во время онлайн-дискуссии со своим украинским коллегой Николаем Сольским отметил, что Бухарест примет дополнительные меры безопасности, чтобы защитить фермеров страны, сталкивающихся с трудностями из-за потока украинского зерна.

Ранее молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна и выразили солидарность с протестами аграриев в Болгарии, Польше и Румынии. «Фермерская сила» обратила внимание на то, что падение стоимости зерновых и масличных культур поставило на грань банкротства тысячи мелких и средних хозяйств, не имеющих никакой поддержки.