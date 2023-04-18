В Молдавии потребовали отказаться от украинского зерна Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна

Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна и выразили солидарность с протестами аграриев в Болгарии, Польше и Румынии, передает ТАСС. Ассоциация «Фермерская сила» обратила внимание на то, что обвал цен на зерновые и масличные культуры поставил на грань банкротства тысячи мелких и средних хозяйств.

Требуем от министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности срочно подключиться к переговорам компетентных органов стран Восточной Европы по вопросу кризиса цен на сельскохозяйственную продукцию и приложить все необходимые усилия, чтобы добиться выделения фермерам субсидий или временно ограничить импорт зерна и масличных культур в нашу страну в будущем сельскохозяйственном сезоне, — говорится в заявлении фермеров.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах разгорелся скандал из-за украинских фермеров. Депутат парламента Герт Вилдерс раскритиковал власти страны за выделение €40 млн украинским сельхозпроизводителям. Он заявил, что руководство поддерживает иностранных предпринимателей, но при этом продолжает «уничтожать» отечественных.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала решение польского кабмина запретить импорт зерна с Украины. В Польше приняли такое решение из-за требований аграриев, которые предупредили, что в хранилищах может не хватить места для нового урожая.