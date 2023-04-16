В Нидерландах разгорелся скандал из-за украинских фермеров Депутат Вилдерс раскритиковал выделение Нидерландами €40 млн украинским фермерам

Фото: Harald Tittel / dpa / Global Look Press

Лидер голландской правой «Партии свободы», депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс на своей странице в Twitter осудил власти страны за выделение 40 миллионов евро украинским фермерам. Парламентарий пояснил, что руководство Нидерландов выделяет деньги предпринимателям на Украине, но продолжает «уничтожать» отечественных предпринимателей.

Уничтожает голландских фермеров и помогает украинским фермерам — больное и фальшивое правительство Нидерландов, — написал Вилдерс.

Подписчики согласились с мнением политика и отметили, что это проявление «двойных стандартов». Многие напомнили про массовые протесты нидерландских фермеров в ряде городов страны.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осудило решение польских властей запретить ввоз в страну украинской продукции. Ведомство отметило, что Киев «сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта через территорию Польши сельскохозяйственных товаров с Украины». По мнению представителей министерства, Польша нарушила таким образом действующие договоренности.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала решение польского кабмина запретить импорт зерна с Украины. В Польше приняли такое решение из-за требований аграриев, которые предупреждают, что в хранилищах может не хватить места для нового урожая.