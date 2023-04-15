«Иуды к Пасхе подавились зерном»: Захарова посмеялась над поляками Захарова с сарказмом прокомментировала решение Польши о запрете импорта зерна с Украины

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с сарказмом прокомментировала решение польского кабмина запретить импорт зерна с Украины. В Польше приняли такое решение из-за требований аграриев, которые предупреждают, что в хранилищах может не хватить места для нового урожая.

Коротко о «зерновой сделке». Так сказать, иуды к Пасхе удавились, подавились зерном, — написала Захарова.

12 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы продления зерновой сделки, которая истекает 18 мая, плохие. По его словам, половина этих соглашений до сих пор не работает.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Twitter на польском и английском языках назвал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «тупицей». Так он отреагировал на заявления Моравецкого, что в случае прямого конфликта НАТО и России Москва быстро проиграет. Медведев добавил, что Польша как «форпост НАТО в Европе» «обязательно исчезнет вместе со своим тупым премьером».