В Кремле оценили перспективы зерновой сделки Песков заявил, что продление зерновой сделки находится под вопросом

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Перспективы продления зерновой сделки, которая истекает 18 мая, не такие уж и хорошие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, половина этих соглашений до сих пор не работает.

Сделка была продлена на 60 дней, а не полностью, потому что ровно половина этой сделки не работала и не работает до сих пор. Никакая сделка не может стоять на одной ноге. Она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы [сделки] не такие уж хорошие, — заявил Песков.

Договоренности об экспорте продовольствия c Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней, в ноябре действие соглашений продлили на такой же cрок.

Песков 18 марта заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. По его словам, продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.

Условиями продления сделки назывались подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок в Россию сельскохозяйственной техники, снятие ограничений для российских грузовых кораблей, аммиачного трубопровода «Тольятти — Одесса», восстановление деятельности российских компаний, которые занимаются удобрениями.