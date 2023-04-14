Медведев рассказал, когда исчезнет Польша вместе с тупым премьером Медведев заявил, что Польша обязательно исчезнет вместе с тупицей Моравецким

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Twitter на польском и английском языках раскритиковал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Он заявил, что эта страна, являющаяся форпостом НАТО в Европе, «исчезнет вместе с тупым главой кабмина».

Какой-то тупица по имени Матеуш Моравецкий сказал, что Украина имеет право ударить по России и что его не беспокоит война НАТО против России, потому что последняя скоро ее проиграет. Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет вместе со своим тупым премьером,— написал Медведев.

Моравецкий ранее сообщил, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет. При этом он уточнил, что в Варшаве не пытаются высчитывать определенную дату его завершения. Глава кабмина также подчеркнул, что Киев имеет право на удары по России. По его мнению, Москва потерпит поражение в противостоянии со странами НАТО.

Ранее в Германии и Польше запретили показывать запись из микроблога Медведева, в которой он написал, что Украина никому не нужна. При попытке открыть твит соцсеть выдает ошибку. В качестве причины указываются особенности местного законодательства.