Украина осудила Польшу за ограничения на импорт зерна

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осудило решение польских властей запретить ввоз в страну украинской продукции. Ведомство отметило, что Киев «сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши сельскохозяйственных товаров с Украины». По мнению представителей министерства, Польша нарушила таким образом действующие договоренности.

Решения польской стороны противоречат нашим договоренностям. Минагрополитики со своей стороны всегда с пониманием относилось к ситуациям в польском агросекторе и оперативно реагировало на разного рода вызовы, — сказано в публикации.

В ведомстве указали на то, что за неделю до решения польского руководства стороны достигли компромисса по поводу транзита украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса через территорию страны до 1 июля.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала решение польского кабмина запретить импорт зерна с Украины. В Польше приняли такое решение из-за требований аграриев, которые предупреждают, что в хранилищах может не хватить места для нового урожая.