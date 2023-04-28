Зеленский захотел отмены ограничений на импорт украинского зерна Зеленский попросил ЕС вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на продукцию Украины

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал руководство ЕС вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины, сообщает URA.RU. По словам украинского лидера, эти решения являются грубым нарушением Соглашения об ассоциации и основополагающих договоров ЕС.

Я выразил глубокую озабоченность подобными решениями и подчеркнул, что эти шаги являются грубым нарушением Соглашения об ассоциации и основополагающих договоров ЕС, — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что решение необходимо найти в рамках законодательства Евросоюза, а также интересов всех сторон.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осудило решение польских властей запретить ввоз в страну украинской продукции. Ведомство отметило, что Киев «сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта через территорию Польши сельскохозяйственных товаров с Украины». По мнению представителей министерства, Польша нарушила таким образом действующие договоренности.