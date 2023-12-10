Арестович назвал три сценария для Украины на 2024 год Арестович не увидел позитивного сценария для Украины в 2024 году

Фото: МО Украины

Развитие конфликта на Украине в 2024 году возможно по одному из трех сценариев, заявил экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию Rzeczpospolit. По его словам, среди них заморозка противостояния, поражение ВСУ на некоторых участках фронта и «фантастичный» вариант нового контрнаступления.

В случае реализации первого сценария Арестович не исключил, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боев. Для Украины это будет означать «не войну, но и не мир». Вернувшиеся домой военные столкнутся с безработицей и другими проблемами из-за разрушенной экономики, что приведет к локальным конфликтам, которые могут перерасти в вооруженный Майдан.

При втором варианте боестолкновения продолжатся при поддержке Запада, но украинская армия потерпит поражение на нескольких участках фронта, считает Арестович. Третий сценарий он обозначил как «сказочный». По его словам, Запад может «вдруг опомниться и передать огромное количество оружия и другой помощи» Киеву. В этом случае ВСУ могут снова пойти в наступление, заявил экс-советник.

Арестович признался, что не видит ни одного положительного сценария для Украины в будущем году. Он также усомнился в том, что президентские выборы могут как-то изменить ситуацию к лучшему.

Ранее Арестович уже высказывал опасения по поводу того, что на Украине может произойти «условный Майдан». Он также допускал возможность разрешения накопившихся противоречий путем военного переворота и создания временного правительства национального согласия. По мнению Арестовича, нынешнее положение дел в стране будет снижать легитимность власти и может поставить под сомнение ее решения в особо чувствительных вопросах.