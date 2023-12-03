Арестович допустил «условный Майдан» на Украине

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что в стране может произойти «условный Майдан». По его словам, другим вариантом разрешения накопившихся противоречий может стать военный переворот, создание временного правительства национального согласия или проведение выборов.

Сумма противоречий, которые накопились за время украинского конфликта и до него, может разрешиться только экстраординарным путем. Таких вариантов может быть несколько, [среди них] условный Майдан, — написал Арестович.

При этом экс-советник признал, что проведение выборов во время боевых действий является экстраординарным решением. По мнению Арестовича, нынешнее положение дел в стране будет снижать легитимность власти и может поставить под сомнение ее решения в особо чувствительных вопросах.

Он высказал мнение, что даже если бы политическое руководство страны было честным, справедливым и принимало бы решения, соответствующие обстановке, то процесс делегитимизации все равно бы медленно шел. Арестович считает, что власть будет терять поддержку и дальше. Вопрос о легитимности власти обострится, когда правительству нужно будет принимать непопулярные решения, необходимые для выживания страны, предрек Арестович.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) допустил, что Арестовича могли завербовать политики в США для дискредитации действующей власти в Киеве. Гордон указал, что сейчас Арестович находится в Соединенные Штатах, где есть определенные политические круги, не заинтересованные в успехах Украины.