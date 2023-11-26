Гордон рассказал, на какую страну кроме России может работать Арестович Гордон допустил, что Арестовича завербовали в США для дискредитации Киева

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович мог быть завербован политиками в США для дискредитации действующей власти в Киеве, допустил украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он напомнил, что ранее Арестович покинул Украину, где на него завели уголовные дела, и сейчас находится в Вашингтоне.

Гордон отметил, что многие подозревают Арестовича также в работе на российские спецслужбы. Но так как бывший соратник украинского президента Владимира Зеленского сейчас находится в столице США, а не в Москве, журналист предположил, что Арестович скорее может быть агентом Вашингтона.

По словам Гордона, в США есть определенные политические круги, не заинтересованные в успехах Киева. Журналист заявил, что в Америке не все восторженно воспринимают политику Зеленского и поддерживают борьбу с Россией.

Ранее Арестович попросил учитывать тот факт, что он «самый что ни на есть русский» украинец. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный предположил, что подобные реверансы Арестовича нацелены на период, который начнется после отставки Зеленского с поста президента.