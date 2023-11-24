Политолог объяснил, почему Арестович назвал себя русским Политолог Подлесный: заявления Арестовича нацелены на эпоху после Зеленского

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Громкие заявления экс-советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича нацелены на эпоху после Зеленского, заявил в беседе с «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Таким образом политолог прокомментировал недавнее высказывание украинского деятеля, объявившего себя русским.

Автобиографический факт: я — русскоязычный украинец. Да что там: я просто-таки самый что ни на есть русский — Украины. Отныне прошу <...> учитывать этот факт, — заявил в соцсети экс-советник.

Эксперт подчеркнул, что Арестович является не самостоятельной политической фигурой, а инструментом, который выполняет все, чего захочет работодатель.

Когда ему платили деньги из казны Украины по распоряжению Зеленского, он действовал в интересах Зеленского и пиарил его и его команду. Когда обстановка поменялась и его кураторы решили, что его надо перенацелить на эпоху после Зеленского, <...> он стал неким критиком режима Зеленского, — объяснил политолог.

Аналитик предположил, что в преддверии президентских выборов на Украине перед Арестовичем поставлена задача отвлечь на себя русскоязычный электорат, который еще может верить в украинские выборы. При этом, по мнению Подлесного, на Западе готовят сразу несколько подобных «кандидатов», давая понять Зеленскому, что незаменимых нет.

Ранее Арестович заявил, что Зеленский и военные ВСУ вступили в конфликт из-за провала контрнаступления. Политик отметил, что поддерживает мнение главкома ВСУ Валерия Залужного, согласно которому украинский конфликт зашел в тупик.