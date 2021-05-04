Мужчина ударил себя ножом перед входом в здание полиции во Франции

https://static.news.ru/photo/7df207a8-aceb-11eb-8088-96000091f725_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужчина нанёс себе три удара ножом перед входом в здание комиссариата полиции в городе Эпиналь на востоке Франции, сообщает телеканал France 3.

Утром 4 мая мужчина представился свидетелем преступления и попытался войти в здание. Его поведение показалось дежурному подозрительным, и он попросил посетителя раскрыть куртку, чтобы проверить, не прячет ли тот опасных предметов. Тогда мужчина вынул кухонный нож и нанёс себе несколько ран. Его госпитализировали и осудили за применение наркотиков.

Службы правопорядка уже не в безопасности внутри комиссариата, — отметил представитель полицейского профсоюза Давид Гислери.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в настоящее время на территории Франции уровень угрозы исламистского терроризма остаётся высоким. Дискуссию о проблеме религиозного радикализма во Франции активизировало жестокое убийство школьного учителя Самюэля Пати, совершённое исламистом в октябре 2020 года. После этого президент Эммануэль Макрон предложил целый ряд мер по борьбе с этим явлением, включая закрытие подозрительных религиозных организаций, однако 23 апреля страну потрясло ещё одно громкое убийство. Мужчина, выкрикивающий исламские лозунги, зарезал сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе под Парижем.