Во Франции заявили о высокой угрозе исламистского терроризма

https://static.news.ru/photo/6747c430-a826-11eb-9a2a-96000091f725_660.jpg Жан Кастекс Фото: Alexis Sciard via imago-images.de/Global Look Press

В настоящее время на территории Франции уровень угрозы исламистского терроризма остаётся высоким. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Его слова передаёт агентство Franceinfo.

Дискуссию о проблеме религиозного радикализма во Франции активизировало жестокое убийство школьного учителя Самюэля Пати, совершённое исламистом в октябре 2020 года. После этого президент Эммануэль Макрон предложил целый ряд мер по борьбе с этим явлением, включая закрытие подозрительных религиозных организаций, однако 23 апреля страну потрясло ещё одно громкое убийство. Мужчина, выкрикивающий исламские лозунги, зарезал сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе под Парижем.



Как сказал французский премьер, исламистская угроза в стране остаётся высокой. Он напомнил об упомянутых убийствах, а также о теракте в церкви, произошедшем в Ницце.

Власти должны усилить методы обнаружения этой угрозы и реагирования на неё, — подчеркнул Кастекс.

Ранее более 1000 действующих и отставных французских военных подписались под открытым письмом к президенту республики с предупреждением о грядущем перевороте и гражданской войне. По мнению авторов обращения, опасность исходит от радикальных исламистов, которые оккупировали целые районы Франции.

Акцию поддержала лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В условиях низкого рейтинга Эммануэля Макрона она выглядит наиболее вероятным победителем первого тура президентских выборов, которые должны состояться в следующем году.